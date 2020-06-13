"Динамо" одолело "Зарю" в битве за Лигу чемпионов

13 июня, 2020, 19:21

В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье в первом тайме голов не было забито, а на вторую половину игры команды вышли с существенным опозданием из-за ливня и града.

Счет в матче "Заря" открыла на 54-й минуте, когда Владлен Юрченко реализовал пенальти.

"Динамо" возобновило равновесие на 71-й минуте усилиями Виталия Буяльского. Победу команде Алексея Михайличенко на 76-й минуте принес Карлос Де Пена.

"Заря" доигрывали матч в меньшинстве после удаления на 83-й минуте Ловро Цвека.

"Динамо" победило "Зарю" 3:1, набрало 52 очка, вышло на второе место и стало фаворитом в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. "Заря" с 49 пунктами опустилась на третью позицию.

Чемпионат Украины

26-й тур

13 июня

"Заря" - "Динамо" 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен.) - Буяльский, 71, Де Пена, 76, Циганков, 90+6

Удаление: Цвек, 83 ( "Заря")

Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1 .

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