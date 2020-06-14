"Десна" разгромила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ

14 июня, 2020, 22:12

В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" еще в первом тайме забила два гола усилиями Александра Филиппова и Владислава Калитвинцева.

Сразу после перерыва Максим Третьяков сократил отставание хозяев поля в счете. Однако, на 56-й минуте Андрей Гитченко снова сделал преимущество черниговцев комфортным.

На 60-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве после удаления Владислава Бабогло.

"Десна" воспользовалась численным преимуществом и довела счет до разгромного - Филиппов сделал дубль, а еще один гол забил Андрей Тотовицкий.

"Десна" победила "Александрию" 5: 1, набрала 49 очков и вышла на третье место. Черниговцев опережает "Шахтер", который имеет 68 очков и "Динамо", у которого 52 пункта. "Заря" четвертая с 49 баллами. "Александрия" имеет 43 очка и идет пятой.

Чемпионат Украины

26-й тур

14 июня

"Александрия" - "Десна" 1: 5

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79, Калитвинцев, 44, Гитченко, 56, Тотовицкий, 90 + 5

Удаление: Бабогло, 60 ( "Александрия")

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