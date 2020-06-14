 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Десна" разгромила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ

"Десна" разгромила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ


фото: facebook
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" еще в первом тайме забила два гола усилиями Александра Филиппова и Владислава Калитвинцева.

Сразу после перерыва Максим Третьяков сократил отставание хозяев поля в счете. Однако, на 56-й минуте Андрей Гитченко снова сделал преимущество черниговцев комфортным.

На 60-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве после удаления Владислава Бабогло.

"Десна" воспользовалась численным преимуществом и довела счет до разгромного - Филиппов сделал дубль, а еще один гол забил Андрей Тотовицкий.

"Десна" победила "Александрию" 5: 1, набрала 49 очков и вышла на третье место. Черниговцев опережает "Шахтер", который имеет 68 очков и "Динамо", у которого 52 пункта. "Заря" четвертая с 49 баллами. "Александрия" имеет 43 очка и идет пятой.

Чемпионат Украины

26-й тур

14 июня

"Александрия" - "Десна" 1: 5

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79, Калитвинцев, 44, Гитченко, 56, Тотовицкий, 90 + 5

Удаление: Бабогло, 60 ( "Александрия")

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать