"Десна" разгромила "Александрию" и вышла на третье место в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" еще в первом тайме забила два гола усилиями Александра Филиппова и Владислава Калитвинцева.
Сразу после перерыва Максим Третьяков сократил отставание хозяев поля в счете. Однако, на 56-й минуте Андрей Гитченко снова сделал преимущество черниговцев комфортным.
На 60-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве после удаления Владислава Бабогло.
"Десна" воспользовалась численным преимуществом и довела счет до разгромного - Филиппов сделал дубль, а еще один гол забил Андрей Тотовицкий.
"Десна" победила "Александрию" 5: 1, набрала 49 очков и вышла на третье место. Черниговцев опережает "Шахтер", который имеет 68 очков и "Динамо", у которого 52 пункта. "Заря" четвертая с 49 баллами. "Александрия" имеет 43 очка и идет пятой.
Чемпионат Украины
26-й тур
14 июня
"Александрия" - "Десна" 1: 5
Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79, Калитвинцев, 44, Гитченко, 56, Тотовицкий, 90 + 5
Удаление: Бабогло, 60 ( "Александрия")
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1: 1 .
- Кроме этого, в центральном матче тура "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" .
- 14 июня "Шахтер" победил в Киеве "Колос" из Коваливки.
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