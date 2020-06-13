"Ворскла" сыграла вничью с "Мариуполем" в чемпионате Украины

13 июня, 2020, 16:08

В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мариуполе "Ворскла" вышла вперед на 59-й минуте, когда отличился Наджиб Якубу. Хозяева поля отыгрались на 74-й минуте усилиями Дмитрия Топалова.

Матч завершился вничью 1:1. "Мариуполь" набрал 27 очков и занимает восьмое место. "Ворскла" с 23 пунктами - девятая. Обе команды имеют по игре в запасе.

Чемпионат Украины

26-й тур

13 июня

"Мариуполь" - "Ворскла" 1:1

Голы: Топалов, 74 - Якубу, 59

Напомним, 11 июня полузащитник "Ворсклы" Павел Ребенок продлил контракт с полтавским клубом

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