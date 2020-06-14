"Шахтер" победил "Колос" в чемпионате Украины

14 июня, 2020, 19:01

В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Колос" из Коваливки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По договоренности между клубами игра проходила в Киеве на НСК "Олимпийский", где свои домашние матчи на финише сезона проводит "Шахтер", хотя номинально хозяином поля был клуб из Коваливки.

"Шахтер" повел в счете на 48-й минуте, когда отличился Жуниор Мораес.

В итоге его гол оказался победным.

"Шахтер" победил "Колос" 1: 0, набрал 68 очков и опережает ближайшего преследователя - "Динамо" - на 16 пунктов.

Команда из села Коваливка имеет 26 очков и идет шестой.

Чемпионат Украины

26-й тур

14 июня

"Колос" - "Шахтер" 0: 1

Гол: Мораес, 48

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