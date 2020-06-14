 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Колос" в чемпионате Украины

"Шахтер" победил "Колос" в чемпионате Украины


фото: shakhtar.com
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Колос" из Коваливки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По договоренности между клубами игра проходила в Киеве на НСК "Олимпийский", где свои домашние матчи на финише сезона проводит "Шахтер", хотя номинально хозяином поля был клуб из Коваливки.

"Шахтер" повел в счете на 48-й минуте, когда отличился Жуниор Мораес.

В итоге его гол оказался победным.

"Шахтер" победил "Колос" 1: 0, набрал 68 очков и опережает ближайшего преследователя - "Динамо" - на 16 пунктов.

Команда из села Коваливка имеет 26 очков и идет шестой.

Чемпионат Украины

26-й тур

14 июня

"Колос" - "Шахтер" 0: 1

Гол: Мораес, 48

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать