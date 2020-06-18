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Espreso.tvОбществоСуд над Порошенко: прокуратура просит меру пресечения в виде личного обязательства

Суд над Порошенко: прокуратура просит меру пресечения в виде личного обязательства


фото: reuters
18 июня на суде прокурор просит суд избрать пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде не ареста, а личного обязательства до 30 июля 2020 года

Об этом сторона обвинения заявила на заседании Печерского суда, передает Еспресо.TV.

Ходатайством прокуратуры Петра Порошенко хотят заставить сдать паспорта и появляться в суд под личное обязательство до 30 июля 2020 года.

Ранее Офис генерального прокурора заявлял, что будет ходатайствовать о заключении Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 млн грн залога.

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