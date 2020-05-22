Кличко ответил Зеленскому по "Укрстрою": "Говорить, что Киев должен сам разобраться с последствиями, как минимум, некорректно"

22 мая, 2020, 13:18

Сейчас есть три проблемных вопроса о недостроев "Укрстроя", и они не входят в компетенцию мэра Киева и столичной власти, заявил Кличко

Так киевский городской голова Виталий Кличко ответил во время онлайн-пресс конференции после заявления президента Зеленского, что мэра Киева привлекут к процессу решения этой проблемы, передает Еспресо.TV

"Хочу подчеркнуть, что" Укрбуд "- компания, учредителем которой является не какая-то "шарашкина контора ". Основателем компании и корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет Министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика - как минимум, некорректно ", - отметил мэр столицы.

"Но, все понимают, что проблема 13-ти тысяч инвесторов" Укрстроя ", - киевлян, ожидающих свое жилье, надо решать. Поэтому "Киевгорстрой" присоединился к ее решению и взял на себя обязательства перед инвесторами. Но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне ", - подчеркнул Кличко.

По его словам, сегодня передача объектов "Укрстроя" до "Киевгорстроя" происходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объекта - небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса. 5 из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.

"Но на сегодня есть три проблемных вопроса. И они не входят в компетенцию городского головы и городской власти. Во-первых: вопросы передачи объектов из Министерства обороны в" Киевгорстрой "на существующих условиях. - 4 жилых комплекса строятся на землях Минобороны. и все, что нужно от министерства сегодня - подписать договоры на прежних условиях. Во - вторых: сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятых объектов и тех, которые "Киевгорстрой" еще предстоит принять на баланс. - ДАБИ, по формальным признакам , возвращает все документы горстроя. Правильнее даже сказать "заворачивает". Из-за этого некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не веведены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию. В-третьих: на данном этапе существует нехватка средств на моменте достройки объектов, начали строить. После проведенного аудита выяснили, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд. грн. Об этом президент "Киевгорстроя "заявлял не раз". - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки. Но сейчас нужно решить этот вопрос. И это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Министерству финансов Украины. И к которой обратился "Киевгорстрой".

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ГАСК или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмена уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроях Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета ", - отметил Виталий Кличко.