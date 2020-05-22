22 мая, 2020, 11:22

Петиция к Зеленскому от инвесторов в объекты "Укрстроя" набрала необходимое количество голосов: прогресса пока нет

22 мая 2020 года петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 000 необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины

В петиции на сайте главы государства его авторы напоминают, что Зеленский лично присоединился к решению проблем более 40 тыс. членов семей инвесторов и в декабря 2019 года дал публичное обещание, что комплексы "Укрстроя" будут достроены "Киевгорстроем".

"К сожалению, на момент подачи этого обращения (21 апреля - ред.) можно отметить почти полное отсутствие прогресса в восстановлении строительства объектов строительства - ЖК" Укрбуд ", ведь с 23 объектов" Киевгорстрой "принял только 5 (практически достроенных ) жилых комплексов и фактически прекратил принятия других объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти. В частности, ГАСК (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и Киевсовет (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов) Минобороны (отказ переподписывать договоры) ", - говорится в петиции.

Ее подписанты просят Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеуказанных органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновления процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

"Хотим подчеркнуть, что наше обращение не касается вопроса финансирования строительства ЖК" Укрбуд ". Мы столкнулись с бюрократическими злоупотреблениями властью чиновниками с целью затягивания процесса возобновления строительства ЖК" Укрбуд "и своевольным игнорированием решения президента Украины. В нынешнее сложное для Украины время как никогда важно защитить инвестиции простых граждан Украины и сделать невозможным спад в строительной отрасли, которая является крайне важной и показательной для общего экономического состояния Украины "", - подчеркивается в петиции.