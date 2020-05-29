Дело недостроев "Укрстроя": дети вкладчиков записали видеообращение к Зеленскому

29 мая, 2020, 13:05

Дети инвесторов "Укрстрой" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому

Видеообращение выложили на Youtube.

В своем обращении дети напоминают Зеленскому, что несмотря на его обещание, строительство жилых комплексов не восстановлено. Также родители направили письма в Офис президента с напоминанием об обещании и привлекли к ним детские рисунки.

"Прошло уже почти полгода с момента тех пор Зеленский пообещал, что строительство жилых комплексов "Укрстрой" завершит "Киевгорстрой", но из-за бюрократических затягиваний и искусственных преград со стороны Минобороны, ГАСК и КГГА, "Киевгорстрой" не принял 17 жилых комплексов, в которых должны жить 40 тыс. человек", - говорится в обращении.

На видео дети просят Зеленского дать четкую команду чиновникам - достроить их дома.