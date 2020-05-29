Дело недостроев "Укрстроя": дети вкладчиков записали видеообращение к Зеленскому
Видеообращение выложили на Youtube.
В своем обращении дети напоминают Зеленскому, что несмотря на его обещание, строительство жилых комплексов не восстановлено. Также родители направили письма в Офис президента с напоминанием об обещании и привлекли к ним детские рисунки.
"Прошло уже почти полгода с момента тех пор Зеленский пообещал, что строительство жилых комплексов "Укрстрой" завершит "Киевгорстрой", но из-за бюрократических затягиваний и искусственных преград со стороны Минобороны, ГАСК и КГГА, "Киевгорстрой" не принял 17 жилых комплексов, в которых должны жить 40 тыс. человек", - говорится в обращении.
На видео дети просят Зеленского дать четкую команду чиновникам - достроить их дома.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой":
- "Недострои "Укрстроя", как я и говорил, мы передали "Киевгорстрою". Я занимался ковидом, МВФом и всем остальным, и действительно об этом забыл. Я бы хотел, чтобы Кличко, он все же мэр Киева, подключился к этому вопросу. Я думаю, он нас слышит. Чтобы он как можно скорее смог рассказать, что происходит по "Укрстрою", - отметил Зеленский.
- 22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплектов "Укрстрой" набрала 25 тысяч необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.
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Кличко ответил Зеленскому по поводу "Укрстроя".
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