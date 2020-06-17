Акции протеста под ОПУ: полицейского, который применил силу к активисту, отстранили от работы

17 июня, 2020, 17:12

Правоохранители задержали 15 человек, участвовавших в акции на Банковой, во время задержания один из полицейских применил силу

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия задержали 15 человек.

Так, во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что из-за возможного превышения служебных полномочий назначили служебное расследование.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил Корищенко.

Результаты расследования будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия решения.

Напомним, на Банковой, у Офиса президента состоялись митинги Демсокиры и "партии Шария".

Впоследствии, во время митинга на Банковой, Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария".

За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре Киева полицейские задержали нескольких человек.

17 июня после контрмитинга "Демсокиры", Нацкорпуса, С14 и "Сокола" против "партии Шария", полиция начала "паковать" протестующих, один из полицейских снова ударил лежащего.

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