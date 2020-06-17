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Espreso.tvОбществоАкции протеста под ОПУ: полицейского, который применил силу к активисту, отстранили от работы

Акции протеста под ОПУ: полицейского, который применил силу к активисту, отстранили от работы


фото: reuters
Правоохранители задержали 15 человек, участвовавших в акции на Банковой, во время задержания один из полицейских применил силу

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия задержали 15 человек.

Так, во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что из-за возможного превышения служебных полномочий назначили служебное расследование.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил Корищенко.

Результаты расследования будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия решения.

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