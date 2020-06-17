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Espreso.tvОбществоНацкорпус и Демсокира на Банковой забросали десятками яиц активистов "партии Шария"

Нацкорпус и Демсокира на Банковой забросали десятками яиц активистов "партии Шария"

Во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария"

Об этом передает Еспресо.TV .

Во время митинга сторонников блогера Шария у здания ОПУ Нацкорпус и Демсокира вплотную подошли к границе полиции и бросили несколько десятков яиц по активистам.

Впоследствии, активисты Демсокиры отошли, а Нацкорпус остался стоять на месте.

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