Нацкорпус и Демсокира на Банковой забросали десятками яиц активистов "партии Шария"
17 июня, 2020, 11:36
Во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария"
Об этом передает Еспресо.TV .
Во время митинга сторонников блогера Шария у здания ОПУ Нацкорпус и Демсокира вплотную подошли к границе полиции и бросили несколько десятков яиц по активистам.
Впоследствии, активисты Демсокиры отошли, а Нацкорпус остался стоять на месте.
- Напомним, на Банковой, возле Офиса президента проходят митинги Демократической сокири и "партии Шария" .
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