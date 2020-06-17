17 июня, 2020, 11:36

Во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария"

Об этом передает Еспресо.TV .

Во время митинга сторонников блогера Шария у здания ОПУ Нацкорпус и Демсокира вплотную подошли к границе полиции и бросили несколько десятков яиц по активистам.

Впоследствии, активисты Демсокиры отошли, а Нацкорпус остался стоять на месте.

Напомним, на Банковой, возле Офиса президента проходят митинги Демократической сокири и "партии Шария" .

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