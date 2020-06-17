 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАкции протеста в центре Киева: полицейские задержали нескольких человек, которые бросали дымовые шашки

Акции протеста в центре Киева: полицейские задержали нескольких человек, которые бросали дымовые шашки


фото: mvs.gov.ua
За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре Киева полицейские задержали нескольких человек

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек", - говорится в сообщении.

Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.

null

Фото: mvs.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать