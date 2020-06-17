Акции протеста в центре Киева: полицейские задержали нескольких человек, которые бросали дымовые шашки

17 июня, 2020, 13:26

За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре Киева полицейские задержали нескольких человек

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек", - говорится в сообщении.

Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, на Банковой, возле Офиса президента состоялись митинги Демократической сокири и "партии Шария".

Впоследствии, во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария".

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