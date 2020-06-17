 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Банковой митингуют "Демсокира" и "партия Шария"

На Банковой митингуют "Демсокира" и "партия Шария"

На Банковой, возле Офиса президента проходят митинги Демократической сокири и "партии Шария"

Об этом передает Еспресо.TV .

Сторонники блогера Шария митингуют у здания ОПУ. Полиция перекрыла вход на Банковую и таким образом отделила участников массовой акции Демсокиры от «партии Шария».

Затем полиция все же начала пропускать участников акции Демсокиры в здание ОПУ. По состоянию на сейчас от участников акции Шария их отделяет метров 20-30.

На входе у забора полиция обыскивала участников акции. Тех, кто был с ножами, не пропустили.

Читайте также: Колонна с "шариками" в одинаковых футболочка, - Сюмар о митинге "партии Шария"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать