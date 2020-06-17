На Банковой митингуют "Демсокира" и "партия Шария"
17 июня, 2020, 10:43
На Банковой, возле Офиса президента проходят митинги Демократической сокири и "партии Шария"
Об этом передает Еспресо.TV .
Сторонники блогера Шария митингуют у здания ОПУ. Полиция перекрыла вход на Банковую и таким образом отделила участников массовой акции Демсокиры от «партии Шария».
Затем полиция все же начала пропускать участников акции Демсокиры в здание ОПУ. По состоянию на сейчас от участников акции Шария их отделяет метров 20-30.
На входе у забора полиция обыскивала участников акции. Тех, кто был с ножами, не пропустили.
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