На Банковой митингуют "Демсокира" и "партия Шария"

17 июня, 2020, 10:43

На Банковой, возле Офиса президента проходят митинги Демократической сокири и "партии Шария"

Об этом передает Еспресо.TV .

Сторонники блогера Шария митингуют у здания ОПУ. Полиция перекрыла вход на Банковую и таким образом отделила участников массовой акции Демсокиры от «партии Шария».

Затем полиция все же начала пропускать участников акции Демсокиры в здание ОПУ. По состоянию на сейчас от участников акции Шария их отделяет метров 20-30.

На входе у забора полиция обыскивала участников акции. Тех, кто был с ножами, не пропустили.

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