Во второй раз за три дня: полицейский бьет ногой в лицо протестующего, стоящего на коленях. ФОТОФАКТ
17 июня, 2020, 15:28
17 июня после контрмитинга "Демсокиры", Нацкорпуса, С14 и "Сокола" против "партии Шария", полиция начала "паковать" протестующих, один из полицейских снова ударил лежащего
О факте полицейского насилия сообщил Сергей Стерненко в Facebook, обнародовав кадры с видео-новости "ТСН".
"Это уже сегодня. Беркутня снова бьет ногами человека, который не представляет угрозы", - прокомментировал активист.
Смотрите также: Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ
В кадре четко видно, как полицейский с размаха наносит удар ногой в лицо мужчине, который стоит на коленях и прикрывается руками.
- 17 июня, после контрмитинга "Демсокиры" и националистов под Офисом президента, полиция задержала председателя общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина после требования последнего к полицейским разговаривать с ним на государственном языке
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?