Во второй раз за три дня: полицейский бьет ногой в лицо протестующего, стоящего на коленях. ФОТОФАКТ

17 июня, 2020, 15:28

17 июня после контрмитинга "Демсокиры", Нацкорпуса, С14 и "Сокола" против "партии Шария", полиция начала "паковать" протестующих, один из полицейских снова ударил лежащего

О факте полицейского насилия сообщил Сергей Стерненко в Facebook, обнародовав кадры с видео-новости "ТСН".

"Это уже сегодня. Беркутня снова бьет ногами человека, который не представляет угрозы", - прокомментировал активист.

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В кадре четко видно, как полицейский с размаха наносит удар ногой в лицо мужчине, который стоит на коленях и прикрывается руками.

17 июня, после контрмитинга "Демсокиры" и националистов под Офисом президента, полиция задержала председателя общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина после требования последнего к полицейским разговаривать с ним на государственном языке

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