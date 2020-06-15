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Espreso.tvОбществоСуд планирует 18 июня рассмотреть ходатайство относительно меры пресечения Порошенко

Суд планирует 18 июня рассмотреть ходатайство относительно меры пресечения Порошенко


фото: ukrinform
Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко 18 июня

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, передает Укринформ.

"Предварительно суд назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко 15 ч. 15 мин. 18 июня", - сообщил Чергавый.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова сбежала .

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