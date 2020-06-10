Генпрокурор Венедиктова реализует свой "юридический трэш", выполняя заказ Зеленского на преследование Порошенко, - адвокат Новиков
Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков под стенами ГБР, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Он также сообщил, что ГБР специально инспирировало так называемое "дело о картинах", чтобы под его прикрытием вручить Порошенко незаконное подозрение.
"Допрос не состоялся, потому что такого плана - осуществлять допрос - не было вообще. На самом деле был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. И как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора, кстати, не представив полномочия. Ибо только госпожа Венедиктова уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. И попытался вручить сообщение. Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком ", - отметил адвокат Новиков .
"Сразу понятно, что все это дело о картинах на самом деле было фейковым. И это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня. Я считаю, очень важно, чтобы все общество понимало, что происходит. Согласно позиции, которую уже выразил президент Зеленский, Офис генерального прокурора, госпожа Венедиктова и ГБР фактически совершают преступление. Они фактически пытаются привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко без всяких оснований", - отметил Илья Новиков.
Дело, о котором идет речь, - это дело о назначении господина Семочко заместителем главы службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший Генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш", - отмечает адвокат Порошенко.
"У Венедиктовой ушло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения Генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает - я уверен, - что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - убежден Илья Новиков.
Все понимают, насколько это важно. Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и как лидера оппозиции", - отмечает адвокат пятого президента Украины.
В Государственном бюро расследований, в свою очередь, сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
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