Генпрокурор Венедиктова реализует свой "юридический трэш", выполняя заказ Зеленского на преследование Порошенко, - адвокат Новиков

10 июня, 2020, 12:51

Генпрокурор Ирина Венедиктова решила реализовать свой "юридический трэш" против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выполнить политический заказ от Зеленского

Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков под стенами ГБР, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Он также сообщил, что ГБР специально инспирировало так называемое "дело о картинах", чтобы под его прикрытием вручить Порошенко незаконное подозрение.

"Допрос не состоялся, потому что такого плана - осуществлять допрос - не было вообще. На самом деле был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. И как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора, кстати, не представив полномочия. Ибо только госпожа Венедиктова уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. И попытался вручить сообщение. Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком ", - отметил адвокат Новиков .

"Сразу понятно, что все это дело о картинах на самом деле было фейковым. И это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня. Я считаю, очень важно, чтобы все общество понимало, что происходит. Согласно позиции, которую уже выразил президент Зеленский, Офис генерального прокурора, госпожа Венедиктова и ГБР фактически совершают преступление. Они фактически пытаются привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко без всяких оснований", - отметил Илья Новиков.

Дело, о котором идет речь, - это дело о назначении господина Семочко заместителем главы службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший Генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш", - отмечает адвокат Порошенко.

"У Венедиктовой ушло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения Генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает - я уверен, - что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - убежден Илья Новиков.

Все понимают, насколько это важно. Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и как лидера оппозиции", - отмечает адвокат пятого президента Украины.

В Государственном бюро расследований, в свою очередь, сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.