В МВД прокомментировали избиение полицейским лежащего мужчины и избиение нардепа от "Голоса"
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой", передает Еспресо.TV .
"Я видел эту фотографию. Она имеет признаки превышения властями служебных полномочий. Именно поэтому начальник полиции Киева сообщил о том, что эти два правоохранителя, которые применили силу при выполнении мер полицейского принуждения, отстранены на время служебного расследования, которое проведет полиция Киева и передаст в ГБР", - сказал Шевченко.
По его словам, если бы проходила мирная акция, то подобных конфликтов не было.
"Если бы все стояли мирно, кричали в мегафон, пели песни, жгли файеры, только не провоцировали конфликты внутри, не заставляли полицию применять силу и прекращать это правонарушение, вообще бы ничего не было. Полиция никогда сама не применяет силу. Я предполагаю, что организаторам этого действа, определенным в политических целях. Мирного не надо было, а надо было течение, как часто говорят, "подвижевать". Полиция безусловно реагирует, она пресекает эти правонарушения. Но если бы не было желающих привести к конфликту, его бы и не было", - сообщил Шевченко.
По вопросу об избиении нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского он отметил: "Мне неизвестно о регистрации сведений в ЕРДР по такой статье, но в конфликте участвовало несколько человек. Я не исключаю, что народные депутаты также принимали участие в конфликте, в дерганье, толчее, в выяснении отношений, в частности, в политических целях. Чтобы стимулировать мирный характер акции, постоянно выступает полиция, а вот такой, эмоционально выгоден и политически выгоден им ".
- Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко.
- Под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.
- Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал имена людей, которых задержали под Шевченковским судом на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.
- В МВД назначили служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко.
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