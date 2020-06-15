В МВД прокомментировали избиение полицейским лежащего мужчины и избиение нардепа от "Голоса"

15 июня, 2020, 18:39

Представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что сейчас двух полицейских, которые избили лежащего мужчину ногами под стенами Шевченковского суда, отстранили от работы на время служебного расследования

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой", передает Еспресо.TV .

"Я видел эту фотографию. Она имеет признаки превышения властями служебных полномочий. Именно поэтому начальник полиции Киева сообщил о том, что эти два правоохранителя, которые применили силу при выполнении мер полицейского принуждения, отстранены на время служебного расследования, которое проведет полиция Киева и передаст в ГБР", - сказал Шевченко.

По его словам, если бы проходила мирная акция, то подобных конфликтов не было.

"Если бы все стояли мирно, кричали в мегафон, пели песни, жгли файеры, только не провоцировали конфликты внутри, не заставляли полицию применять силу и прекращать это правонарушение, вообще бы ничего не было. Полиция никогда сама не применяет силу. Я предполагаю, что организаторам этого действа, определенным в политических целях. Мирного не надо было, а надо было течение, как часто говорят, "подвижевать". Полиция безусловно реагирует, она пресекает эти правонарушения. Но если бы не было желающих привести к конфликту, его бы и не было", - сообщил Шевченко.

По вопросу об избиении нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского он отметил: "Мне неизвестно о регистрации сведений в ЕРДР по такой статье, но в конфликте участвовало несколько человек. Я не исключаю, что народные депутаты также принимали участие в конфликте, в дерганье, толчее, в выяснении отношений, в частности, в политических целях. Чтобы стимулировать мирный характер акции, постоянно выступает полиция, а вот такой, эмоционально выгоден и политически выгоден им ".

Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко.

Под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал имена людей, которых задержали под Шевченковским судом на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

В МВД назначили служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb