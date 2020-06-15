"Тролили журналистов медведчуковского канала": нардеп Юрчишин назвал имена задержанных под Шевченковским судом

15 июня, 2020, 16:19

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал имена людей, которых задержали под Шевченковским судом на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко

Об этом он написал в Facebook.

Были задержаны: Николай Выговский, Виталий Овчаренко, Александр Кирьяков, Антон Коваленко и Андрей Мартыненко.

"Вся вина ребят в том, что они тролили (не трогали физически, а собственно тролили) журналистов одного из медведчуковских каналов. Беркут набросился на протестантов, начались потасовки. Кирьякова очень сильно избили. Была попытка забрать больше людей", - написал он .