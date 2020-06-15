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Espreso.tvОбщество"Тролили журналистов медведчуковского канала": нардеп Юрчишин назвал имена задержанных под Шевченковским судом

"Тролили журналистов медведчуковского канала": нардеп Юрчишин назвал имена задержанных под Шевченковским судом


фото: fakty.ua
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал имена людей, которых задержали под Шевченковским судом на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко

Об этом он написал в Facebook.

Были задержаны: Николай Выговский, Виталий Овчаренко, Александр Кирьяков, Антон Коваленко и Андрей Мартыненко.

"Вся вина ребят в том, что они тролили (не трогали физически, а собственно тролили) журналистов одного из медведчуковских каналов. Беркут набросился на протестантов, начались потасовки. Кирьякова очень сильно избили. Была попытка забрать больше людей", - написал он .

  • 15 июня во судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненку, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.
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