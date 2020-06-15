Нацполиция назначила служебное расследование из-за избиения активистов под Шевченковским судом
15 июня, 2020, 16:49
В МВД назначено служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
- Напомним, во Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко.
- Под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.
- Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал имена людей, которых задержали под Шевченковским судом на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.