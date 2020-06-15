Полиция избила нардепа от "Голоса" под Шевченковским судом, - Рудык

15 июня, 2020, 15:46

Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Кира Рудиык в Facebook.

"Сегодня под зданием Шевченковского суда полиция задержала митингующих без всяких на то оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол", - написала Рудык.

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Партия "Голос" выразила протест из-за задержания активистов и нападения на народного избранника.

"Мы требуем начала расследование инцидента, выяснения ответственных за нападение и сурового наказания виновных. Полиция должна защищать, а не пытать и нападать. Аваков уйти", - добавила нардеп.

Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко

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