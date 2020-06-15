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Espreso.tvОбществоПолиция избила нардепа от "Голоса" под Шевченковским судом, - Рудык

Полиция избила нардепа от "Голоса" под Шевченковским судом, - Рудык


фото: rfe
15 июня под судом, избирающим меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского

Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Кира Рудиык в Facebook.

"Сегодня под зданием Шевченковского суда полиция задержала митингующих без всяких на то оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол", - написала Рудык.

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Партия "Голос" выразила протест из-за задержания активистов и нападения на народного избранника.

"Мы требуем начала расследование инцидента, выяснения ответственных за нападение и сурового наказания виновных. Полиция должна защищать, а не пытать и нападать. Аваков уйти", - добавила нардеп.

  • Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко

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