Полиция задержала не менее трех активистов под судом по Стерненку: одному разбили нос
Об этом сообщают очевидцы из под зал суда, передает Еспресо.TV .
"Николай Выговский и Виталий Овчаренко и еще 5-6 человек задержаны, часть избита беркутом в автозаках", - написал Синицын.
Задержанные - Виталий Овчаренко участник донецкого евромайдан, доброволец, ветеран АТО и Николай Выговский - бывший координатор Движения Честно
Бывший советник генпрокурора Рябошапки Александр Леменов обнародовал видео с места события:
"Меня жестко скрутили и занесли в автозак. Причина - стоял с громкоговорителем. Сломали очки и поцарапали переносицы", - прокомментировал задержан Выговский в Facebook.
Фотокорреспондент "Радио Свобода" Сергей Нужненко обнародовал фото задержания Выговского:
Момент задержания активиста Николая Выговского- Радио Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020
Фото - Сергей Нужненко pic.twitter.com/hqkdgPjvd2
Видео схватки - Максим Щербина:
Видео - страница "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook:
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