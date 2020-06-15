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Espreso.tvОбществоПолиция задержала не менее трех активистов под судом по Стерненку: одному разбили нос

Полиция задержала не менее трех активистов под судом по Стерненку: одному разбили нос


фото: dialog.ua
15 июня под Шевченковским судом полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко

Об этом сообщают очевидцы из под зал суда, передает Еспресо.TV .

"Николай Выговский и Виталий Овчаренко и еще 5-6 человек задержаны, часть избита беркутом в автозаках", - написал Синицын.

Задержанные - Виталий Овчаренко участник донецкого евромайдан, доброволец, ветеран АТО и Николай Выговский - бывший координатор Движения Честно

Бывший советник генпрокурора Рябошапки Александр Леменов обнародовал видео с места события:

"Меня жестко скрутили и занесли в автозак. Причина - стоял с громкоговорителем. Сломали очки и поцарапали переносицы", - прокомментировал задержан Выговский в Facebook.

Фотокорреспондент "Радио Свобода" Сергей Нужненко обнародовал фото задержания Выговского:

Видео схватки - Максим Щербина:

Видео - страница "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook:

 

 

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