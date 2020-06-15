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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: возле суда много нацгвардейцев и полицейских

Дело Стерненко: возле суда много нацгвардейцев и полицейских


фото: Скріншот з відео
Возле Шевченковского райсуда Киева, где должны продолжить рассмотрение меры пресечения Сергею Стерненко, заметно большое скопление нацгвардейцев и полицейских

Об этом украинский журналист Марьян Кушнир написал в Facebook.

"Дело Сергея Стерненко. Часть вторая. Нацгвардейцы, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало", - написал Кушнир.

12 июня Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко на понедельник. Заседание продолжится 15 июня в 10:00.

  • Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Под судом и в его помещении несколько раз произошла потасовка граждан, которые пришли поддержать активиста, с полицией и охраной суда.
  • Также защита подал на отвод , по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой". И повторно подал на отвод судьи.
  • Семь народных депутатов подали заявления о взятии Стерненко на поруки
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