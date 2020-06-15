Дело Стерненко: возле суда много нацгвардейцев и полицейских

15 июня, 2020, 08:01

Возле Шевченковского райсуда Киева, где должны продолжить рассмотрение меры пресечения Сергею Стерненко, заметно большое скопление нацгвардейцев и полицейских

Об этом украинский журналист Марьян Кушнир написал в Facebook.

"Дело Сергея Стерненко. Часть вторая. Нацгвардейцы, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало", - написал Кушнир.

12 июня Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко на понедельник. Заседание продолжится 15 июня в 10:00.