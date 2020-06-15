Дело Стерненко: возле суда много нацгвардейцев и полицейских
15 июня, 2020, 08:01
Возле Шевченковского райсуда Киева, где должны продолжить рассмотрение меры пресечения Сергею Стерненко, заметно большое скопление нацгвардейцев и полицейских
Об этом украинский журналист Марьян Кушнир написал в Facebook.
"Дело Сергея Стерненко. Часть вторая. Нацгвардейцы, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало", - написал Кушнир.
12 июня Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко на понедельник. Заседание продолжится 15 июня в 10:00.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Под судом и в его помещении несколько раз произошла потасовка граждан, которые пришли поддержать активиста, с полицией и охраной суда.
- Также защита подал на отвод , по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой". И повторно подал на отвод судьи.
- Семь народных депутатов подали заявления о взятии Стерненко на поруки