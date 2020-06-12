Дело Стерненко: суд объявил перерыв до понедельника

12 июня, 2020, 22:25

В конце заседания прокурор, ходатайство об отводе которого защита предоставляла суду, заявил, что Стерненко нанес покойному нападающему удар правой рукой, ссылаясь на экспертизу, где указана левая

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в соцсетях.

"Прокурор говорит, что я нанес Кузнецову ранения ножом, который держал в правой руке. Это он вместе со следователем написал в подозрении. Но в экспертизе, на которую ссылается этот же прокурор, рисунки с ножом изображены в левой руке", - отметил активист.

Народный депутат Гео Лерос, которого пригласили в качестве свидетеля, отметил:

"Прокурор Радионов (прокурор, который в свое время отказался подписывать Стерненку подозрение, - Ред.) во время заседаний ВСК сообщил, что ему поступали неправомерные указания от руководства Офиса Генпрокурора о сообщении Стерненко о подозрении. Также ему говорили, что стоит отбрасывать первые две судебно-медицинские экспертизы трупа, а следует учитывать только третью. "

Позже Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко на понедельник. Заседание продолжится 15 июня в 10:00.

Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Под судом и в его помещении несколько раз произошла потасовка граждан, которые пришли поддержать активиста с полицией и охраной суда.

Также защита подал на отвод, по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой". И повторно на отвод судьи.

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