Дело Стерненко: суд объявил перерыв до понедельника
Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в соцсетях.
"Прокурор говорит, что я нанес Кузнецову ранения ножом, который держал в правой руке. Это он вместе со следователем написал в подозрении. Но в экспертизе, на которую ссылается этот же прокурор, рисунки с ножом изображены в левой руке", - отметил активист.
Народный депутат Гео Лерос, которого пригласили в качестве свидетеля, отметил:
"Прокурор Радионов (прокурор, который в свое время отказался подписывать Стерненку подозрение, - Ред.) во время заседаний ВСК сообщил, что ему поступали неправомерные указания от руководства Офиса Генпрокурора о сообщении Стерненко о подозрении. Также ему говорили, что стоит отбрасывать первые две судебно-медицинские экспертизы трупа, а следует учитывать только третью. "
Позже Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко на понедельник. Заседание продолжится 15 июня в 10:00.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Под судом и в его помещении несколько раз произошла потасовка граждан, которые пришли поддержать активиста с полицией и охраной суда.
- Также защита подал на отвод, по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой". И повторно на отвод судьи.
- Семь народных депутатов подали заявления о постановке Стерненко на поруки
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-