Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурора Бозовуляка
12 июня, 2020, 16:47
12 июня защита активиста Сергея Стерненко, которому предъявили подозрение в умышленном убийстве при самообороне, подала на отвод, по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой"
Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.
"Заявляем отвод ручном прокурору Венедиктовой Николаю Бозовуляку, поскольку он явно предвзятым и скрыл от суда ряд доказательств, доказывающих мою невиновность", - отметил Стерненко.
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Напомним, под Шевченковским судом собрались активисты и неравнодушные в поддержку Сергея Стерненко. У суда и непосредственно в помещении дежурит большое количество правоохранителей.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.
- Адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бугиля из-за того, что он самостоятельно рассмотрел свой отвод.
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