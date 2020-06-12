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Espreso.tvОбществоАдвокаты Стерненко заявили об отводе прокурора Бозовуляка

Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурора Бозовуляка


фото: Сергій Стерненко
12 июня защита активиста Сергея Стерненко, которому предъявили подозрение в умышленном убийстве при самообороне, подала на отвод, по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой"

Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.

"Заявляем отвод ручном прокурору Венедиктовой Николаю Бозовуляку, поскольку он явно предвзятым и скрыл от суда ряд доказательств, доказывающих мою невиновность", - отметил Стерненко.

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Напомним, под Шевченковским судом собрались активисты и неравнодушные в поддержку Сергея Стерненко. У суда и непосредственно в помещении дежурит большое количество правоохранителей.

  • Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.
  • Адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бугиля из-за того, что он самостоятельно рассмотрел свой отвод.
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