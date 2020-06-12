Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурора Бозовуляка

12 июня, 2020, 16:47

12 июня защита активиста Сергея Стерненко, которому предъявили подозрение в умышленном убийстве при самообороне, подала на отвод, по словам адвокатов, "ручного прокурора Венедиктовой"

Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.

"Заявляем отвод ручном прокурору Венедиктовой Николаю Бозовуляку, поскольку он явно предвзятым и скрыл от суда ряд доказательств, доказывающих мою невиновность", - отметил Стерненко.

Читайте также: Подозрение Стерненко: в Раде заявили о нарушениях со стороны СБУ

Напомним, под Шевченковским судом собрались активисты и неравнодушные в поддержку Сергея Стерненко. У суда и непосредственно в помещении дежурит большое количество правоохранителей.