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Espreso.tvОбществоСемь нардепов подали заявления о взятии Стерненко на поруки, - Юрчишин

Семь нардепов подали заявления о взятии Стерненко на поруки, - Юрчишин


фото: "Голос"
Нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что около семи народных депутатов подали заявления о взятии на поруки активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в совершении умышленного убийства

Пр это Юрчишин сообщил журналистке Еспресо.TV. под стенами Шевченковского суда.

"Я уже подал заявление, просьба о поруки для Сергея Стерненко. Так же делали несколько депутатов нашей фракции. Всего будет около семи человек. Так же есть депутаты других фракций", - сказал нардеп.

Юрчишин отметил, что сейчас ему пытаются инкриминировать убийство человека.

"Правосудием это назвать трудно, скорее это "кривосудие". Фактически ему пытаются инкриминировать убийство человека. Хотя после третьего нападения на него, в результате самозащиты погиб человек. В таком случае юридическая трактовка - это самозащита. Сейчас пытаются совершить реванш и, наверное, наказать за то, что он выжил после такого количества нападений ", - сообщил нардеп.

По словам Стерненко, пока народные депутаты пытаются организовать проход в суд, а процесс рассмотрения дела не происходит.

"Поручителей много. Мусора не хотят их пускать в суд, что является грубым нарушением процесса и моего права на защиту. Народные депутаты пытаются организовать проход в суд, зашло около десятка человек. Пока процесс стоит", - написал Стерненко в Tеlеgram .

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