Семь нардепов подали заявления о взятии Стерненко на поруки, - Юрчишин
Пр это Юрчишин сообщил журналистке Еспресо.TV. под стенами Шевченковского суда.
"Я уже подал заявление, просьба о поруки для Сергея Стерненко. Так же делали несколько депутатов нашей фракции. Всего будет около семи человек. Так же есть депутаты других фракций", - сказал нардеп.
Юрчишин отметил, что сейчас ему пытаются инкриминировать убийство человека.
"Правосудием это назвать трудно, скорее это "кривосудие". Фактически ему пытаются инкриминировать убийство человека. Хотя после третьего нападения на него, в результате самозащиты погиб человек. В таком случае юридическая трактовка - это самозащита. Сейчас пытаются совершить реванш и, наверное, наказать за то, что он выжил после такого количества нападений ", - сообщил нардеп.
По словам Стерненко, пока народные депутаты пытаются организовать проход в суд, а процесс рассмотрения дела не происходит.
"Поручителей много. Мусора не хотят их пускать в суд, что является грубым нарушением процесса и моего права на защиту. Народные депутаты пытаются организовать проход в суд, зашло около десятка человек. Пока процесс стоит", - написал Стерненко в Tеlеgram .
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- Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненко должны вручать подозрение о самозащите при нападении.
- Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве .
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