Мера пресечения Стерненко: адвокаты объявили отвод судьи

12 июня, 2020, 15:21

Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сторона защиты активиста Сергея Стерненко заявила ходатайство об отводе судьи на заседании по рассмотрению вопроса об избрании ему меры пресечения Шевченковским районным судом города Киева. Поэтому сейчас объявлен перерыв в заседании.

"Мы считаем, что он (судья Владимир Бугель - ред.) имеет конфликт интересов и является предвзятым", - объяснил решение защиты сам активист Сергей Стерненко.

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Он добавил, что сейчас происходят попытки обеспечить проход людей в зал суда, в том числе и тех, кто пишет заявления о готовности взятия на поруки.

Свтлины из зала суда - Станислав Козлюк:

Сообщается, что у суда и непосредственно в помещении дежурит большое количество правоохранителей.

Видео - "Движение сопротивления капитуляции":

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