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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 26-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 26-го тура


фото: shakhtar.com
По итогам 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место, а "Десна" - на третье

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 26-м туре "Динамо" победило "Зарю" 3: 1, "Шахтер" обыграл "Колос" 1: 0, а "Десна" разбила "Александрию" со счетом 5: 1.

"Шахтер" имеет 62 очка и уверенно лидирует. "Динамо" с 52 пунктами второе. "Десна" и "Заря" имеют по 49 баллов, но черниговцы опережают луганчан по дополнительным показателям. "Александрия" с 43 очками пятая.

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