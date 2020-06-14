УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 26-го тура

14 июня, 2020, 22:49

По итогам 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место, а "Десна" - на третье

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 26-м туре "Динамо" победило "Зарю" 3: 1, "Шахтер" обыграл "Колос" 1: 0, а "Десна" разбила "Александрию" со счетом 5: 1.

"Шахтер" имеет 62 очка и уверенно лидирует. "Динамо" с 52 пунктами второе. "Десна" и "Заря" имеют по 49 баллов, но черниговцы опережают луганчан по дополнительным показателям. "Александрия" с 43 очками пятая.

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