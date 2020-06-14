УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 26-го тура
14 июня, 2020, 22:49
По итогам 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место, а "Десна" - на третье
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 26-м туре "Динамо" победило "Зарю" 3: 1, "Шахтер" обыграл "Колос" 1: 0, а "Десна" разбила "Александрию" со счетом 5: 1.
"Шахтер" имеет 62 очка и уверенно лидирует. "Динамо" с 52 пунктами второе. "Десна" и "Заря" имеют по 49 баллов, но черниговцы опережают луганчан по дополнительным показателям. "Александрия" с 43 очками пятая.
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1: 1 .
- Кроме этого, в центральном матче тура "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" .
- 14 июня "Шахтер" победил в Киеве "Колос" из Коваливки.
- Также в воскресенье "Десна" победила в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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