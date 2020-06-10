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Espreso.tvОбществоВ Киеве в двух детсадах зафиксирована вспышка COVID-19: заразились 15 работников

В Киеве в двух детсадах зафиксирована вспышка COVID-19: заразились 15 работников

Из-за вспышки коронавируса в столице не будут открывать два детсада в Шевченковском районе, еще один детсад в Соломенском районе Киева закрыли на карантин

Об этом на брифинге 10 июня заявил мэр Кива Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"В саду №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя - няню одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям, с согласия родителей, тоже сделали тесты на коронавирус. Садик город закрыл на карантин ", - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что два детсада в Шевченковском районе столицы не откроются, так как там произошла вспышка COVID-19 среди работников.

"В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, в другом - одного. Эти сады не работали и пока работать не будут", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что на сегодня в столице открылись 500 садиков. Их пока посещают более 19,5 тыс. детей. До карантина в сады ходили ежедневно в среднем 55 тыс. воспитанников.

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