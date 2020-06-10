В Киеве от COVID-19 за сутки выписаны 60 человек, - Кличко

10 июня, 2020, 12:25

В столице 3580 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Количество жителей, у которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 57 человек, в том числе у четверіх медиков.

За сутки один человек умер. Всего за период пандемии в Киеве умерли 80 человек.

Заболели 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет, 23 человека от 18 до 72 лет, 1 девочка 15 лет и 3 мальчика - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

В больницы были госпитализированы 12 больных. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это - наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких.