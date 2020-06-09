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Espreso.tvОбществоПод Киевом у работника детского сада обнаружили коронавирус, заведение закрыли на карантин

Под Киевом у работника детского сада обнаружили коронавирус, заведение закрыли на карантин

В Ирпене зафиксировали инфицирование коронавирусом работника местного детского сада, заведение решили закрыть на карантин

Об этом заявил заместитель городского головы Александр Маркушина на своей странице в Facebook.

По данным Маркушина, коронавирус обнаружили в детском саду "Сказка". Больная работница с детьми не контактировала, поскольку последний раз была в заведении еще до открытия, после чего ушла на больничный.

В заведении проведут дезинфекцию, а все контактные лица пройдут проверку на коронавирус методом ПЦР-исследования.

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