В Тернополе детсад приостанавливает работу из-за заражения работника коронавирусом
9 июня, 2020, 17:47
У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19 заведение временно закрывают
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.
"С 10 июня детский сад в Тернополе временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19.
Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков примут анализы на ПЦР-исследования у всех работников сада.
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