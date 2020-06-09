В Тернополе детсад приостанавливает работу из-за заражения работника коронавирусом

9 июня, 2020, 17:47

У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19 заведение временно закрывают

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"С 10 июня детский сад в Тернополе временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.

У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19.

Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков примут анализы на ПЦР-исследования у всех работников сада.