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Espreso.tvОбществоВ Тернополе детсад приостанавливает работу из-за заражения работника коронавирусом

В Тернополе детсад приостанавливает работу из-за заражения работника коронавирусом


фото: ukrinform
У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19 заведение временно закрывают

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"С 10 июня детский сад в Тернополе временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.

У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19.
Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков примут анализы на ПЦР-исследования у всех работников сада.
 

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