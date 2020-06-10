На ПриватБанк наложили штрафы за отказ возвращать депозиты Суркисам: в банке четвертый раз обратились к министру юстиции
Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка" агентству "Интерфакс-Украина", передает ЭП.
Два штрафа предусмотрены в размере примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн.
Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.
В банке отмечают, что юридические советники "ПриватБанка" четыре раза обратились к министру юстиции Дениса Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.
Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.
В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыл исполнительное производство на основании копий постановления и повторно привлек госбанк к ответственности за невыполнение постановления".
"Отсутствие реакции министра юстиции на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, предоставляемые в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", - говорится в письме.
Банк также сообщил, что был вынужден обратиться в орган досудебного расследования по заявлению о совершении госисполнителем уголовного преступления, которое заключается "в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, следствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на "ПриватБанк".
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Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
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15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
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Впоследствии министр юстиции Денис малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
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В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .
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Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
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