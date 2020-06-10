На ПриватБанк наложили штрафы за отказ возвращать депозиты Суркисам: в банке четвертый раз обратились к министру юстиции

10 июня, 2020, 11:22

Государственный исполнитель наложил два штрафа на "ПриватБанк" за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $257 млн

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка" агентству "Интерфакс-Украина", передает ЭП.

Два штрафа предусмотрены в размере примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн.

Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

В банке отмечают, что юридические советники "ПриватБанка" четыре раза обратились к министру юстиции Дениса Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.

Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыл исполнительное производство на основании копий постановления и повторно привлек госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, предоставляемые в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", - говорится в письме.

Банк также сообщил, что был вынужден обратиться в орган досудебного расследования по заявлению о совершении госисполнителем уголовного преступления, которое заключается "в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, следствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на "ПриватБанк".

Читайте также: Государственный исполнитель требует от "ПриватБанка" вернуть Суркисам $250 млн: раньше в Минюсте говорили, что в этом нет необходимости