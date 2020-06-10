 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа ПриватБанк наложили штрафы за отказ возвращать депозиты Суркисам: в банке четвертый раз обратились к министру юстиции

На ПриватБанк наложили штрафы за отказ возвращать депозиты Суркисам: в банке четвертый раз обратились к министру юстиции

Государственный исполнитель наложил два штрафа на "ПриватБанк" за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $257 млн

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка" агентству "Интерфакс-Украина", передает ЭП.

Два штрафа предусмотрены в размере примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн.

Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

В банке отмечают, что юридические советники "ПриватБанка" четыре раза обратились к министру юстиции Дениса Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.

Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыл исполнительное производство на основании копий постановления и повторно привлек госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, предоставляемые в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", - говорится в письме.

Банк также сообщил, что был вынужден обратиться в орган досудебного расследования по заявлению о совершении госисполнителем уголовного преступления, которое заключается "в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, следствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на "ПриватБанк".

Читайте также: Государственный исполнитель требует от "ПриватБанка" вернуть Суркисам $250 млн: раньше в Минюсте говорили, что в этом нет необходимости

  • Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

  • 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

  • Впоследствии министр юстиции Денис малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

  • В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .

  • Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать