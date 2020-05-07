Госисполнитель требует от "ПриватБанка" вернуть Суркисам $250 млн: раньше в Минюсте говорили, что в этом нет необходимости

7 мая, 2020, 14:47

"ПриватБанк" получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новые постановления, по которым банк обязывают выплатить $250 млн по депозитным договорам семьи Суркисов. После проигрыша в суде в Министерстве юстиции сообщали, что банку не нужно платить эти деньги

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По данным банка, постановления касаются принудительного исполнения "ПриватБанком" решения Печерского районного суда от 09.02.2017 о выплате компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов по прекращенным в декабря 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменяны на акции допэмиссии "ПриватБанка" во время национализации (bail-in).

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017 г., ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерского райсуда г. Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя" , - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.

После этого в Министерстве юстиции сообщали, что банку не нужно платить эти деньги: решение киевского апелляционного суда по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать с банка миллиарды гривень в пользу истцов, пояснили тогда.

На время национализации семью Суркисов признали связанными лицами с собственником банка. Поэтому их банковские вклады при национализации были конвертированы в акции банка. Решение суда вызвало непонимание со стороны банка и исполнительной службы, каким образом эти вклады сейчас возвращать. Именно поэтому Минюст обратился в суд с просьбой объяснить процедуру.

До этого судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 г., решая вопрос о разъяснении, по заявлению государственного исполнителя Минюста, определение об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшорные компании братьев Суркисов, - ред.), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012-2014 годах. Также предусматривалась выплата процентов, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договоров до 17 февраля 2020 - это $ 259 млн.