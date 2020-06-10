Дело MH17: руководитель Совместной следственной группы увидел на суде "шаги к моменту правды"

10 июня, 2020, 22:02

В судебных слушаниях дела о сбивании самолета рейса MH17 объявлен перерыв до 22 июня, но уже первый этап процесса показал, что "мы на шаг стали ближе к моменту, когда мир узнает правду"

Об этом 10 июня заявил заместитель генерального прокурора, руководитель Совместной следственной группы (JIT) от Украины Гюндуз Мамедов, передает Радио Свобода.

"За последние несколько дней мир узнал немало подробностей по расследованию относительно сбивания MH17. Прокуроры представили хронологию событий и доказательства от исследований обломков самолета, тел погибших и вещей к анализу перехваченных телекоммуникаций и установление свидетелей событий. В очередной раз было заявлено о манипуляции России для того, чтобы ввести следствие в заблуждение, ведь альтернативные версии, которые предоставлялись российской стороной, не были подтверждены ", - подчеркнул представитель Украины.

По его словам, этот этап судебных слушаний свидетельствует основательность проведенного Общей следственной группой расследования, ничтожество версий РФ и намерения стороны защиты затянуть судебное разбирательство.

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"Но работа JIT не заканчивается, и на национальном уровне мы также продолжаем собирать доказательства причастности всех виновных к трагедии - как тех, кто отдавал команду до тех, кто ее выполнял", - добавил Мамедов.

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