Дело MH17: руководитель Совместной следственной группы увидел на суде "шаги к моменту правды"
Об этом 10 июня заявил заместитель генерального прокурора, руководитель Совместной следственной группы (JIT) от Украины Гюндуз Мамедов, передает Радио Свобода.
"За последние несколько дней мир узнал немало подробностей по расследованию относительно сбивания MH17. Прокуроры представили хронологию событий и доказательства от исследований обломков самолета, тел погибших и вещей к анализу перехваченных телекоммуникаций и установление свидетелей событий. В очередной раз было заявлено о манипуляции России для того, чтобы ввести следствие в заблуждение, ведь альтернативные версии, которые предоставлялись российской стороной, не были подтверждены ", - подчеркнул представитель Украины.
По его словам, этот этап судебных слушаний свидетельствует основательность проведенного Общей следственной группой расследования, ничтожество версий РФ и намерения стороны защиты затянуть судебное разбирательство.
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"Но работа JIT не заканчивается, и на национальном уровне мы также продолжаем собирать доказательства причастности всех виновных к трагедии - как тех, кто отдавал команду до тех, кто ее выполнял", - добавил Мамедов.
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- 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесcа по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.
- У следствия по делу рейса МН17 есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", солдат в танковых шлемах и запуск ракеты.
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