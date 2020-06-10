Прокурор по делу МН17: есть свидетель, который видел "Бук", солдат в танковых шлемах и запуск ракеты

10 июня, 2020, 18:32

У следствия по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете рейса МН17 есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", солдат в танковых шлемах и запуск ракеты

Об этом 10 июня заявил представитель прокуратуры Тейс Бергер в рамках второго блока предварительных слушаний по делу, которые происходят в Нидерландах, сообщает Интерфакс-Украина .

Этот свидетель проходит по делу как X48. Его хотят допросить еще раз, направив следственного судью для безопасности. В прокуратуре отметили, что свидетель был на месте запуска ракеты.

"Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня у блок-поста самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилы он видел, как ехал "Бук", и через несколько минут услышал и увидел, что запустили ракету . X48 видел, как загорелось поле и знал, где была запущена ракета ", - рассказал прокурор.

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Он добавил, что то же место показано на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также то, что было 4 солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блок-посту", - говорит Бергер.

Следственный судья считает эти показания "надежными".

Также в прокуратуре сообщили, что в полном объеме установили тип оружия, из которого сбили борт, а также лица четырех обвиняемых и их роль в преступлении.

8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеcса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.