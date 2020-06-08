В Нидерландах стартует второй блок слушаний по делу MH17

8 июня, 2020, 08:57

С 8 июня по 3 июля в Нидерландах пройдет очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом МН17 суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение суда

По слушаниями можно будет наблюдать в прямом эфире.

"Как запланировано, уголовное дело MH17 восстановится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных установок блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствующие в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире ", - говорится в сообщении.

Так, из-за пандемии присутствуют в суде должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. У кого есть легкие симптомы ОРВИ или высокая температура - в здание допущены не будут. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей СМИ.

Напомним, последнее слушание, состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы из пандемии .

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что приговоров по делу MH17 следует ожидать как минимум несколько лет.