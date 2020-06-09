Протесты против расизма: в Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II

9 июня, 2020, 19:04

Властиь бельгийского города Антверпен демонтировала памятник королю Леопольду II с целью борьбы с расизмом

Об этом сообщает The Brussels Times .

Сообщается, что на прошлой неделе статую разрисовали и подожгли активисты движения Black lives matter. Также они требовали демонтировать памятник королю бельгийцев.

Поэтому власть бельгийского города Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II с целью борьбы с расизмом.

Планируется, что теперь статую передадут в парк-музей Мидделхейм, где ее отреставрируют и выставят в местной экспозиции.

Отметим, во времена Леопольда II произошло колониальное захвата Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год. Этот процесс сопровождался жестокими репрессиями против местного населения.

THEY REMOVED A LEOPOLD II STATUE THAT WAS BURNED

1 down 5 to go pic.twitter.com/rA8wa9hdnO - (@Godvrede) June 9, 2020

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты , переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков. Впоследствии, в мире начались акции протеста.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

1 июня жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.

Президент США Дональд Трамп приказал вывести Национальную гвардию из Вашингтона , которую ввели в столицу из-за риска массовых беспорядков.

В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса приняла расформировать отдел полиции , сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.

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