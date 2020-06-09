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Espreso.tvМирПротесты против расизма: в Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II

Протесты против расизма: в Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II


фото: burnedleo_belga
Властиь бельгийского города Антверпен демонтировала памятник королю Леопольду II с целью борьбы с расизмом

Об этом сообщает The Brussels Times .

Сообщается, что на прошлой неделе статую разрисовали и подожгли активисты движения Black lives matter. Также они требовали демонтировать памятник королю бельгийцев.

Поэтому власть бельгийского города Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II с целью борьбы с расизмом.

Планируется, что теперь статую передадут в парк-музей Мидделхейм, где ее отреставрируют и выставят в местной экспозиции.

Отметим, во времена Леопольда II произошло колониальное захвата Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год. Этот процесс сопровождался жестокими репрессиями против местного населения.

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