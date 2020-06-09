Сегодня МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины
Об этом свидетельствует календарь заседаний совета директоров МВФ.
Совет директоров Международного валютного фонда включила в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины объемом $ 5 млрд
Ожидается, что сразу после положительного решения Украине будет перечислено первый транш в размере $ 1,9 млрд.
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Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
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15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
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Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня , а первый транш будет выделен следующий день.
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Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $ 5 млрд, и назвал требования меморандума.
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