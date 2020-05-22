Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе на $5 млрд
Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская сторона достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.
По ее словам, указанные средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.
Теперь же руководство фонда должно утвердить соглашение. В ближайшие недели программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.
- Напомним, 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
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