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Espreso.tvОбществоДля меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума, - Шмыгаль назвал требования МВФ

Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума, - Шмыгаль назвал требования МВФ


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

Шмыгаль отметил, что в пятницу, 29 мая, были достигнуты окончательные договоренности с МВФ.

"Сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в общем размере $5 млрд", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, с первого дня работы их правительства было обещано, что Кабмин будет открытым для людей.

"Для меня сейчас важно развеять мифы вокруг меморандума с МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций", - сказал премьер.

Он отметил, что в меморандуме есть четкие структурные маяки МВФ.

"Это, в частности: прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий; усиленный и независимый Антимонопольный комитет; реформы таможни и налоговой, сохранение принципа "деньги ходят за пациентом в области медицины"; перевод цены на газ к рыночному уровню, а учитывая, что сегодня цена на газ ниже, чем в тарифах, почти в два раза, это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги", - подчеркнул Шмыгаль.

 

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