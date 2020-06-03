Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума, - Шмыгаль назвал требования МВФ

3 июня, 2020, 14:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

Шмыгаль отметил, что в пятницу, 29 мая, были достигнуты окончательные договоренности с МВФ.

"Сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в общем размере $5 млрд", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, с первого дня работы их правительства было обещано, что Кабмин будет открытым для людей.

"Для меня сейчас важно развеять мифы вокруг меморандума с МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций", - сказал премьер.

Он отметил, что в меморандуме есть четкие структурные маяки МВФ.

"Это, в частности: прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий; усиленный и независимый Антимонопольный комитет; реформы таможни и налоговой, сохранение принципа "деньги ходят за пациентом в области медицины"; перевод цены на газ к рыночному уровню, а учитывая, что сегодня цена на газ ниже, чем в тарифах, почти в два раза, это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.

15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .

Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня , а первый транш будет выделен следующий день.

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