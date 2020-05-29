Первый транш МВФ ожидаем 6 июня, - Шмыгаль
29 мая, 2020, 13:24
Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен на следующий день
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Reuters .
Шмыгаль ожидает, что первый транш $1,9 млрд будет выделено на следующий день после принятия программы.
Он отметил, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса.
По предварительным оценкам, ВВП может упасть на 12% во втором квартале этого года.
Шмыгаль сказал, что Кабин позволит экспортерам пшеницы вывозить продукцию в течение следующих двух месяцев.
- Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $5 млрд сроком на 18 месяцев.
- 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
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