Первый транш МВФ ожидаем 6 июня, - Шмыгаль

29 мая, 2020, 13:24

Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен на следующий день

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Reuters .

Шмыгаль ожидает, что первый транш $1,9 млрд будет выделено на следующий день после принятия программы.

Он отметил, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса.

По предварительным оценкам, ВВП может упасть на 12% во втором квартале этого года.

Шмыгаль сказал, что Кабин позволит экспортерам пшеницы вывозить продукцию в течение следующих двух месяцев.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $5 млрд сроком на 18 месяцев.

15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3198813