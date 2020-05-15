В Зеленского заявили, что ожидают первый транш МВФ в ближайшие 2 недели, - Reuters
15 мая, 2020, 10:19
Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) в течение двух недель, хотя общий размер программы все еще дорабатывается
Об этом сообщает Reuters .
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подтвердила эту информацию.
Ковалив отметила, что принятие законопроекта о банках и другие шаги являются явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ.
- Напомним, недавно в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.
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Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.
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Глава НБУ Яков Смолий отметил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до $3,5 млрд. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года - около $5 млрд.
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