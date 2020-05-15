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Espreso.tvОбществоВ Зеленского заявили, что ожидают первый транш МВФ в ближайшие 2 недели, - Reuters

В Зеленского заявили, что ожидают первый транш МВФ в ближайшие 2 недели, - Reuters

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) в течение двух недель, хотя общий размер программы все еще дорабатывается

Об этом сообщает Reuters .

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подтвердила эту информацию.

Ковалив отметила, что принятие законопроекта о банках и другие шаги являются явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ.

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