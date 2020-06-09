На Кировоградщине и Днепропетровщине видеокамеры будут круглосуточно фиксировать действия полицейских, - МВД
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что система Custody Records внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днипре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы.
Сообщается, что пилотный проект будет осуществлен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровщины.
"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует, как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными", - сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслан Горяченко.
Отмечается, что система позволяет автоматизировать работу полицейского и исключает человеческий фактор как причину незаконного насилия.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции. После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован. 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива. В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела милиции.
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