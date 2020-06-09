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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине и Днепропетровщине видеокамеры будут круглосуточно фиксировать действия полицейских, - МВД

На Кировоградщине и Днепропетровщине видеокамеры будут круглосуточно фиксировать действия полицейских, - МВД

Министерство внутренних дел планирует запустить пилотный проект системы Custody Records для круглосуточного контроля в 10 подразделениях полиции Кировоградской и в одном отделе полиции Днепропетровской областей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что система Custody Records внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днипре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы.

Сообщается, что пилотный проект будет осуществлен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровщины.

"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует, как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными", - сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслан Горяченко.

Отмечается, что система позволяет автоматизировать работу полицейского и исключает человеческий фактор как причину незаконного насилия.

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