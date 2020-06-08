В Нидерландах завершилось заседание суда по делу МН17

8 июня, 2020, 20:07

В судебном комплексе "Схипхол", расположенном в 50 км от Гааги, завершилось судебное заседание по делу МН17

Об этом сообщает "Укринформ" .

В понедельник, 8 июня, заседание длилось 7 часов. Следующее заседание запланировано на 9 июня.

Заседание назначены с 8 июня по 3 июля, однако из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, будет ли суд происходить ежедневно. Не исключены переносы или отмены слушаний в связи с противоэпидемическими мероприятиями.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса ограничено количество людей, которые могут находиться в суде. В целом к процессу допущено 100 человек. - судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован на год.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17.

Обвиняемыми по делу являются экс-офицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.

США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.

Родственники погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации .

Обвиняемым предъявляют обвинения по двум пунктам: уничтожение самолета, что привело к гибели 298 пассажиров, и убийство 298 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb