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Espreso.tvОбществоВ Гомеле задержали лидера протестов против Лукашенко, которого номинируют в президенты

В Гомеле задержали лидера протестов против Лукашенко, которого номинируют в президенты

5 июня в Гомеле задержали политического активиста Владимира Непомнящих, которого считают потенциальным кандидатом в президенты

О задержании кандидата в президенты Владимира Непомнящих сообщает портал TUT.by.

"Владимир находился на улице Жукова, когда к нему подошли и попросили "пройти", сказали, что он задержан, так как на него есть протокол, какой - не уточнили. Владимир мне позвонил и сказал, что его везут в Центральный РОВД, - сообщил журналистам общественный активист Василий Поляков.

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Отмечается, что протокол на задержанного составили за пикет, который тот провел вблизи универмага Гомель 31 мая.

Владимир Непомнящих известен в Гомеле своими футболками с надписями "За Беларусь без Лукашенко".

Справка: Непомнящих - кандидат от ЧП "Объединенная гражданская партия". 13 мая он заявил об участии в выборах, а 15 - зарегистрировал инициативную группу, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.

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