Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

3 июня, 2020, 19:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства страны

Об этом сообщает агентство Белта .

В среду, 3 июня, предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у президента. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергиенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз поборется за кресло главы государства.