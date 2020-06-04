Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

4 июня, 2020, 13:54

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

Как сообщает БЕЛТА , Головченко до настоящего времени занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

По словам Лукашенко, он не имеет больших претензий к работе бывшего премьер-министра Сергея Румаса.

"Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил президент.

3 июня Лукашенко отправил правительство Румаса в отставку.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, официально выдвигается на шестой президентский срок.

По словам президента, нет никаких оснований переносить выборы, они должны состояться в соответствии с конституционными сроков, несмотря на пандемию коронавируса.

31 мая в Минске и других городах Беларуси прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.