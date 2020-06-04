Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
Как сообщает БЕЛТА , Головченко до настоящего времени занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
По словам Лукашенко, он не имеет больших претензий к работе бывшего премьер-министра Сергея Румаса.
"Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил президент.
3 июня Лукашенко отправил правительство Румаса в отставку.
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, официально выдвигается на шестой президентский срок.
По словам президента, нет никаких оснований переносить выборы, они должны состояться в соответствии с конституционными сроков, несмотря на пандемию коронавируса.
31 мая в Минске и других городах Беларуси прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.
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