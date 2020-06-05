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Espreso.tvОбщество"Страну они не получат": Лукашенко сравнил одного из соперников на выборах с хряком

"Страну они не получат": Лукашенко сравнил одного из соперников на выборах с хряком


фото: reuters
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат"

Об этом сообщает Тut.by.

По его мнению, люди идут на выборы, чтобы "перевернуть страну и дестабилизировать обстановку".

"Страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под кнутом ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь", - сказал он.

Лукашенко сравнил своего вероятного соперника на выборах Валерия Цепкало с кабаном.

"И потом, он просто не понимает, ведь количество родившихся поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки, вот министр сельского хозяйства знает. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то незначительно ", - сказал он.

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