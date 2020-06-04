Геращенко надеется, что новые камеры автофиксации ПДД в два раза снизят смертность на дорогах

4 июня, 2020, 07:53

В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет показатель смертности на дорогах Украины удастся снизить в 2 раза

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Укринформ .

"Вместе с реформированием системы дорожной инфраструктуры, повышением качества образования в школах и университетах, вместе с тем, что мы должны менять культуру отношения водителей к другим участникам дорожного движения, мы считаем, что в ближайшие 5 лет можем добиться снижения смертности на дорогах в 2 раза ", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что в прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека, в том числе 166 детей.

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"В европейских странах уровень смертности на дорогах в 5-6 раз ниже, чем в Украине. Поэтому наша цель - путем внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет проверять проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки - мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших ", - подчеркнул замминистра.

В качестве примера Геращенко привел ситуацию в Польше, где после введения такой системы камер количество погибших за несколько лет уменьшилось на 30%.

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