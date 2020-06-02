Первый день работы камер фиксации нарушений ПДД в Киеве и области зафиксировали почти 60 тыс. нарушений
Об этом сообщила патрульная полиция.
Согласно опубликованной инфографикой, за первый день лета водители нарушили скорость 57880 раз.
"Сейчас видеокамеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями", - отметили в полиции.
Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что рекордсменами среди нарушителей стали водители Mercedes и BMW. Скорость обоих автомобилей была более 200 км / ч.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook написал, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась.
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- Напомним, с 1 июня в Киеве и на автомагистралях Киевской области начали работу первые 50 камер, которые фиксируют нарушения ПДД . В первое время в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. В дальнейшем видеокамеры будут устанавливаться по всей Украине.