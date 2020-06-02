Первый день работы камер фиксации нарушений ПДД в Киеве и области зафиксировали почти 60 тыс. нарушений

2 июня, 2020, 11:51

В патрульной полиции оказали статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями в Киеве и области по 1 июня

Об этом сообщила патрульная полиция.

Согласно опубликованной инфографикой, за первый день лета водители нарушили скорость 57880 раз.

"Сейчас видеокамеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями", - отметили в полиции.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что рекордсменами среди нарушителей стали водители Mercedes и BMW. Скорость обоих автомобилей была более 200 км / ч.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook написал, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась.

"В понедельник, по 9:00 работы с 00:00 до 09:00 ч., система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9:00 нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше ! Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась ", - отметил министр.

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