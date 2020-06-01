В Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД: водителя Audi оштрафовали за превышение скорости

1 июня, 2020, 07:19

Через минуту после начала работы камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировали превышение разрешенной скорости автомобилем Audi Q7

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, который двигался по Чоколовскому бульвара в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенной скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час", - написал он.

Отмечается, что теперь владелицы Audi Q7 в адрес его регистрации, придет письмо с уведомлением о правонарушениях, с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видео с местом и временем события и информации о сути события.

"Если она оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не заплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взиматься через систему исполнительной службы Министерства юстиции ", - говорится в сообщении.

Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

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